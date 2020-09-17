Россия откажется выдать Польше диспетчеров, связанных с гибелью в катастрофе под Смоленском президента этой страны Леха Качиньского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что требования Варшавы — тупиковый путь, который не имеет никаких перспектив.

Ранее генпрокуратура Польши обратилась в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые в 2010 году работали в аэропорту «Смоленск-Северный». Варшава обвиняет россиян в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.