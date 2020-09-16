Зюганов оценил предложение перевезти тело Ленина в США 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил предложение американского художника Дэвида Датуны перевезти тело Владимира Ленина в США . Свое мнение он высказал в беседе с РБК.

Зюганов посоветовал американцам беречь свои ценности. «А мы свои охраняли, берегли и будем беречь. Они для нас — святыни», — добавил он.

Политик подчеркнул, что в последнее время в США участились случаи вандализма по отношению к памятникам. В частности, он вспомнил о подобном случае в городе Бостон, где монументу мореплавателю Христофору Колумбу, который условно считается первооткрывателем континента, снесли голову. Зюганов назвал такие действия варварством.

Ранее Дэвид Датуна заявил, что хочет выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя. Свою идею он объяснил сложившейся в США ситуации. По его словам, американское общество в последнее время движется в сторону коммунизма и социалистических идей.