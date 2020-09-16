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Миллер отчитался перед Путиным 

Артём Кульша 34 минуты назад
Миллер отчитался перед Путиным
Фото: РИА Новости
Компания «Газпром» полностью удовлетворит все потребности потребителей во время предстоящего отопительного периода. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил глава компании Алексей Миллер.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Миллером. В ходе нее глава «Газпрома» рассказал, что подготовка к отопительному сезону проходит в строгом соответствии с планом-графиком работ.
По его словам, все потребности потребителей будут удовлетворены в полном объеме — оперативный резерв газа в подземных хранилищах на территории России составит 72,3 миллиарда кубических метров газа на начало периода отбора, а в хранилища в Европе будет закачано почти девять миллиардов кубических метров газа.
Также Миллер сообщил, что в 2020 году будет построено более 2,3 тысячи километров линейных газопроводов, газифицированы 319 населенных пунктов, построены 410 котельных, в 11 регионах страны газификация будет полностью завершена, в результате чего уровень газификации по стране составит 71,4%.
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Политика , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром
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