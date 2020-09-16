«Немцы предложили США обменяться вентилем на вентиль»

Принцип обмена «экономики на политику» в рамках переговоров по «Северному потоку — 2» может заинтересовать американцев, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Германия сделала предложение США

Немецкое издание Die Zeit сообщило об американо-германских переговорах по перспективам «Северного потока — 2».

Якобы Берлин предложил Вашингтону многомиллиардную сделку в обмен на отказ от санкционного давления на российско-германский газопровод, строительство которого с декабря 2019 года парализовано из-за введения американских санкций.

В ответ на достройку «Северного потока — 2» Германия предлагает профинансировать СПГ-терминалы. На самом деле к 2023 году в Германии и без этого должны быть построены четыре новых пункта по приему СПГ, но, видимо, правительство ФРГ готово помочь тут деньгами.

Компании Nord Stream 2 AG осталось достроить 160 км газопровода. Сделать это с помощью российских судов «Академик Черский» и «Фортуна» будет не так просто, но это в любом случае рано или поздно произойдет, вопрос только во временной задержке.

Поэтому факт таких переговоров демонстрирует, что ФРГ необходим «Северный поток — 2», причем как можно быстрее. Это говорит о давлении на официальный Берлин со стороны немецкого бизнеса, который в настоящее время несет большие потери.

Любая задержка в строительстве «Северного потока — 2» является снижением себестоимости данного проекта. Это сразу бьет по инвесторам, которыми в рамках этого начинания выступают несколько ведущих немецких компаний.

Американцам было бы выгодней принять такое предложение ФРГ, поскольку «Северный поток — 2» Штаты не остановят, а так можно будет получить взамен серьезные обязательства Берлина по импорту американского СПГ в Европу.

«Немцы сделали хитрый и умный ход, просчитав, что за принятием данных решений в Соединенных Штатах стоит президент Дональд Трамп, который делает политические шаги на основе философии сделок», — констатирует Васильев.

Таким образом, логично, что немцы решили разрешить проблему с помощью выгодного для американцев предложения.

«Берлин показал готовность платить. Это не самая плохая наживка. Немцы демонстрируют, что они готовы обменять деньги на политику, чтобы не ссориться с американцами. «Политика — ваша, а деньги — наши», — резюмирует Васильев.

Администрация Трампа выражает готовность договариваться как по «Северному потоку — 2», так и по многим другим вопросам. Немцы решили воспользоваться повадками Вашингтона для решения газотранспортной проблемы.

Германия может договориться с США

Германия не меньше России хочет решить проблему украинского газового транзита, с которым существуют как политические, так и технические трудности. «Северный поток — 2» является альтернативой обновления ветшающей ГТС Украины.

«Сегодня есть такой момент, который при анализе ситуации часто не учитывают. Мировые экономики находятся в кризисном состоянии — ФРГ просела более чем на 10%, и это рекордный показатель», — заключает Васильев.

Из-за этого «Северный поток — 2» в принципе не нужен Евросоюзу и Германии прямо сейчас. В 2020 году газа европейцам точно хватит, а на случай экстренной ситуации существует возможность прокачать дополнительные объемы через Украину.

«Северный поток — 2» нужен будет Германии только тогда, когда мировая экономика пойдет на подъем. На достройку оставшихся километров «Северного потока — 2» необходим месяц, поэтому Берлин тут хочет получить не газ, а вентиль, т. е. возможность закупать газ после того, как в ЕС начнется реальное восстановление экономики», — констатирует Васильев.

Поэтому возможно джентльменское соглашение между США и Германией, которое будет базироваться на том, что газопровод не будет достраиваться ударными темпами, но когда он действительно понадобится, то проблему быстро разрешат.

«В такой ситуации ЕС не нужны и СПГ-терминалы, которые, как и «Северный поток — 2», являются разновидностью вентиля. Поэтому немцы предложили американцам обменяться вентилем на вентиль», — резюмирует Васильев.

В данной ситуации разговор идет не о товарных поставках российского или американского газа, а о самой их возможности.

«Немцы могут поставить американцев на очень хитрый счетчик. Для строительства СПГ-терминалов необходимо время. Не бывает такого, что сегодня приняли решение по проекту, а завтра терминал уже построен», — заключает Васильев.

Вполне может случиться, что с СПГ-терминалами возникнут те же «проблемы», что и с «Северным потоком — 2», которые приведут как к задержке строительства, так и к проблемам с получением необходимых для таких хозяйственных операций лицензий.

«Немцы предложили американцам разумную сделку. Пойдет ли на это Вашингтон — сказать сложно, но данное предложение сделано в деловом, а не политическом тоне. Некоторые советники Трампа вроде Помпео от такого подхода далеки, но для Трампа этот вариант может быть интересен — возможно, немцы на это и рассчитывают», — констатирует Васильев.

Обмен «экономики на политику» является реальным вариантом для переговоров с США по судьбе «Северного потока — 2».

Однако конечное решение зависит не только от президента Трампа. В Вашингтоне существуют другие силы, которые оказывают влияние на это политическое направление, и они могут вмешаться даже в случае достижения договоренностей.