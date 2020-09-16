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В СВР заявили о ключевой роли США в событиях в Белоруссии 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
США играют ключевую роль в нынешних событиях, которые происходят в Белоруссии. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль», — сказал он.

По его словам, хотя в публичном пространстве США пытаются «держаться в тени», после начала массовых уличных выступлений американская сторона «кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что служба внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и за тем, что предпринимается со стороны Запада.
9 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Нарышкин , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , США
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