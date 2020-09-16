Никаких новых решений по повышению акцизов пока не принималось, заявили в Кремле.
Комментируя по просьбе журналистов планы Минфина увеличить НДПИ для химической и металлургической промышленности и акцизы на табак (об этом писали в СМИ), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких решений пока не принималось.
"Разумеется, Минфин действует сообразно сложившимся обстоятельствам в результате беспрецедентной пандемии и экономического кризиса, который она спровоцировала. Ведется экспертное обсуждение", — заметил Песков.
"Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета, — констатировал представитель Кремля. — Это совершенно нормальный процесс, но никакие решения не принимались на этот счет".
"Есть определенные планы, но есть и реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни, — продолжил Песков. — Действительно, всемирная экономическая конъюнктура носит достаточно драматический характер и это не может не сказываться на нашей экономике". "Хотя благодаря предпринимаемым мерам удается минимизировать экономические последствия от кризиса, но, к сожалению, мы не свободны от проявлений нестабильности, которые сейчас есть", — заключил он.