"Есть определенные планы, но есть и реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни, — продолжил Песков. — Действительно, всемирная экономическая конъюнктура носит достаточно драматический характер и это не может не сказываться на нашей экономике". "Хотя благодаря предпринимаемым мерам удается минимизировать экономические последствия от кризиса, но, к сожалению, мы не свободны от проявлений нестабильности, которые сейчас есть", — заключил он.