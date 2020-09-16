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Тихановская раскрыла, что бы сказала Путину без камер 

Артём Кульша 28 минут назад
Тихановская раскрыла, что бы сказала Путину
Фото: РИА Новости
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская нашла бы, о чем поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сама заявила LB.ua.
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера Тихановская дала интервью украинскому изданию LB.ua. В ходе него она, в частности, ответила на вопрос о том, что сказала бы Путину в случае разговора без камер.

«Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить», — заявила она.

По словам оппозиционерки, она, возможно, сказала бы российскому президенту, что с его стороны было бы разумно поддержать белорусский народ, который уже никогда не вернется в состояние, в котором жил до 2020 года.
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Политика , Белоруссия в огне , Владимир Путин , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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