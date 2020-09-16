Тихановская раскрыла, что бы сказала Путину

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская нашла бы, о чем поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сама заявила LB.ua.
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера Тихановская дала интервью украинскому изданию LB.ua. В ходе него она, в частности, ответила на вопрос о том, что сказала бы Путину в случае разговора без камер.
«Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить», — заявила она.
По словам оппозиционерки, она, возможно, сказала бы российскому президенту, что с его стороны было бы разумно поддержать белорусский народ, который уже никогда не вернется в состояние, в котором жил до 2020 года.