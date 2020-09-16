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РФ задала ЕС девять неудобных вопросов по Навальному 

Артём Кульша 29 минут назад
Постоянное представительство России при Европейском союзе (ЕС) задало вопросы властям Евросоюза в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным. Они опубликованы на сайте ведомства.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию с Навальным попыткой убийства, недвусмысленно осудил ее и призвал власти России сотрудничать в расследовании инцидента.
В тот же день постоянное представительство России при Европейском союзе обнародовало перечень вопросов, которые есть у властей России к властям Евросоюза по ситуации с Навальным.
В частности, российские власти интересует, зачем им было отравлять столь непопулярного, как Навальный, политика; почему на Западе не упоминают, что вещества из группы «Новичок» разрабатывали не только в Советском Союзе и России, но и в западных странах; почему сотрудники полиции и специальных служб сопровождали Навального в немецкую больницу; почему немецкие врачи не дали квалифицированного заключения по делу Навального.
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Политика , Видео , Европа , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , ЕС
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