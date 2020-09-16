Японовед высказался о судьбе мирного договора с РФ

Японовед Александр Куланов прокомментировал новость о том, что новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.

По его словам, общенациональные выборы пройдут в Японии через год. Именно поэтому новый премьер будет держать курс, который вёл его предшественник.

По большому счёту, можно назвать нового премьер-министра местоблюстителем. Его задача — держать штурвал в своих руках в течение этого года, до следующих выборов. Это значит, во-первых, что он не должен, не будет и не собирается никаким образом менять политику своего предшественника, тем более что они ближайшие коллеги и единомышленники, — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что этот год был для Японии сложным. Экономика страны обвалилась из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Кроме того, Олимпийские игры, которые должны били пройти в Токио, перенесли на следующий год. Этими вопросами и будет заниматься Суга.

Всё это означает для нас только одно: ни о каких серьёзных изменениях внешнеполитического курса говорить не приходится. Ему будет просто не до того, — подчеркнул Куланов, говоря о судьбе мирного договора РФ и Японии.

Ранее японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Премьер объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).

16 сентября Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента и стал новым премьер-министром Японии.

Как писал NEWS.ru, Суга заявил, что его позиция по спорным островам совпадает с установками предшественника Синдзо Абэ.