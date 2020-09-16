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Японовед высказался о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере 

News.ru и ещё 28 38 минут назад
Японовед высказался о судьбе мирного договора с РФ
Фото: globallookpress.com
Японовед Александр Куланов прокомментировал новость о том, что новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.
По его словам, общенациональные выборы пройдут в Японии через год. Именно поэтому новый премьер будет держать курс, который вёл его предшественник.
По большому счёту, можно назвать нового премьер-министра местоблюстителем. Его задача — держать штурвал в своих руках в течение этого года, до следующих выборов. Это значит, во-первых, что он не должен, не будет и не собирается никаким образом менять политику своего предшественника, тем более что они ближайшие коллеги и единомышленники, — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что этот год был для Японии сложным. Экономика страны обвалилась из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Кроме того, Олимпийские игры, которые должны били пройти в Токио, перенесли на следующий год. Этими вопросами и будет заниматься Суга.
Всё это означает для нас только одно: ни о каких серьёзных изменениях внешнеполитического курса говорить не приходится. Ему будет просто не до того, — подчеркнул Куланов, говоря о судьбе мирного договора РФ и Японии.
Ранее японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Премьер объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).
16 сентября Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента и стал новым премьер-министром Японии.
Как писал NEWS.ru, Суга заявил, что его позиция по спорным островам совпадает с установками предшественника Синдзо Абэ.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , ИА Sputnik , Япония
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