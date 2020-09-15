Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперты дали прогноз на выборы в Госдуму 

Российская Газета 1 час назад
Эксперты дали прогноз на выборы в Госдуму
Фото: РИА Новости
Эксперты подвели итоги Единого дня голосования. Результат 18 губернаторских кампаний очевиден — все действующие руководители регионов уверенно побеждают в первом туре.

— Главным фактором поддержки со стороны граждан является практическая работа, практические достижения, — отметил глава ФоРГО Константин Костин.

Осознанному выбору глав регионов в этом году способствовала пандемия коронавируса, полагает директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. В условиях кризиса граждане стали более внимательно следить за действиями власти на местах, замечая и успехи, и неудачи. По его словам, эту тенденцию подтвердили исследования на фокус-группах, проведенные специалистами компании.
Результаты Единого дня голосования, по мнению Костина, свидетельствуют также о "положительных итогах многолетней работы федерального центра по повышению качества государственного управления в субъектах".
Он напомнил, что после возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году часто главами субъектов становились люди с политическим опытом. Они делегировали экономические и социальные вопросы своим заместителям, в итоге экономика регионов нередко "проседала", снижался уровень жизни.

"В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к выбору кандидатов на губернаторские должности: компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки работы с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для претендентов на губернаторские должности", — отметил Костин. Итоги прошедших выборов, а главное — результаты победителей показывают, что это правильный подход, добавил он.

Реальная перспектива для новых политических сил, которые пробились в региональные заксобрания в этом году, — борьба в одномандатных округах
Еще один вывод, который сделали эксперты, касается парламентских выборов и перспектив "Единой России".

— Партия во всех законодательных собраниях (регионов) получила большинство, а самое главное — она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее в начале кампании, — отметил глава ФоРГО.

"Это позволяет нам сделать прогноз, что "Единая Россия" получит большинство на выборах в Государственную Думу", — считает Костин.

— Каким оно будет — конституционным или простым — будет зависеть от многих факторов: каким будет список кандидатов, качество кампании, уровень конкуренции. Но уже совершенно точно можно сказать, что свое стратегическое преимущество "единороссы" не упустят, — добавил он.

По мнению Костина, большую часть мест в Госдуме восьмого созыва займут нынешние парламентские партии — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
Что же касается "дерзких новичков" — "Новых людей", "Зеленой альтернативы" и партии "За правду", которые пробились в региональные заксобрания в этом году, то им вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Эксперт полагает, что реальная перспектива для новых политических сил — это борьба в одномандатных округах.
Эксперты оценили влияние так называемого "умного голосования" на прошедшую кампанию в тех регионах, где результаты "Единой России" оказались ниже, чем в прошлом электоральном цикле.

"Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть. Главное, стать после этого сильнее. В этом смысле "умное голосование" абсолютно неэффективно. Оно строилось на том, чтобы отдать свой голос против "Единой России". И партия оказалась к этому готова", — отметил Константин Костин.

По мнению президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, "лучший автор протестной повестки — всегда сама власть".

"В целом летом и осенью ничего такого, консолидирующего протест, предпринято не было", — отметил эксперт.

— Власть не создала негативной повестки, а "умное голосование" не срабатывает, если власть не копает сама под себя, — добавил он.
Говоря о новшествах прошедших выборов — трехдневном голосовании и применении онлайн-технологий, Константин Костин заявил, что и то и другое отвечает веяниям времени и запросу избирателей.

— Поход с бюллетенем к урне входит в конфликт с представлением современного человека о том, как должно выглядеть исполнение его гражданского долга, — сказал он, отвечая на вопрос "РГ".

Кроме того, считает эксперт, гражданам удобно, когда голосование проходит не только в выходной, но и в будний день, поскольку не все готовы посвящать свое свободное время походу на избирательный участок.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Российская Газета: последние новости
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен Дегтярев: Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно Дегтярев: Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно
Комментарии
Политика , Виктор Потуремский , Михаил Виноградов , Константин Костин , Единая Россия , ФоРГО , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
«Левая грудь „потекла“»: в Сети осудили наряд Седоковой
«Левая грудь „потекла“»: в Сети осудили наряд Седоковой
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
В Россию возвращается жара
В Россию возвращается жара
Новости партнеров
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение