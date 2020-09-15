Эксперты дали прогноз на выборы в Госдуму 

Эксперты подвели итоги Единого дня голосования. Результат 18 губернаторских кампаний очевиден — все действующие руководители регионов уверенно побеждают в первом туре.

— Главным фактором поддержки со стороны граждан является практическая работа, практические достижения, — отметил глава ФоРГО Константин Костин.

Осознанному выбору глав регионов в этом году способствовала пандемия коронавируса, полагает директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский . В условиях кризиса граждане стали более внимательно следить за действиями власти на местах, замечая и успехи, и неудачи. По его словам, эту тенденцию подтвердили исследования на фокус-группах, проведенные специалистами компании.

Результаты Единого дня голосования, по мнению Костина, свидетельствуют также о "положительных итогах многолетней работы федерального центра по повышению качества государственного управления в субъектах".

Он напомнил, что после возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году часто главами субъектов становились люди с политическим опытом. Они делегировали экономические и социальные вопросы своим заместителям, в итоге экономика регионов нередко "проседала", снижался уровень жизни.

"В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к выбору кандидатов на губернаторские должности: компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки работы с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для претендентов на губернаторские должности", — отметил Костин. Итоги прошедших выборов, а главное — результаты победителей показывают, что это правильный подход, добавил он.

Реальная перспектива для новых политических сил, которые пробились в региональные заксобрания в этом году, — борьба в одномандатных округах

Еще один вывод, который сделали эксперты, касается парламентских выборов и перспектив "Единой России"

— Партия во всех законодательных собраниях (регионов) получила большинство, а самое главное — она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее в начале кампании, — отметил глава ФоРГО.

"Это позволяет нам сделать прогноз, что "Единая Россия" получит большинство на выборах в Государственную Думу ", — считает Костин.

— Каким оно будет — конституционным или простым — будет зависеть от многих факторов: каким будет список кандидатов, качество кампании, уровень конкуренции. Но уже совершенно точно можно сказать, что свое стратегическое преимущество "единороссы" не упустят, — добавил он.

ЛДПР и "Справедливая Россия". По мнению Костина, большую часть мест в Госдуме восьмого созыва займут нынешние парламентские партии — "Единая Россия", КПРФ

Что же касается "дерзких новичков" — "Новых людей", "Зеленой альтернативы" и партии "За правду", которые пробились в региональные заксобрания в этом году, то им вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Эксперт полагает, что реальная перспектива для новых политических сил — это борьба в одномандатных округах.

Эксперты оценили влияние так называемого "умного голосования" на прошедшую кампанию в тех регионах, где результаты "Единой России" оказались ниже, чем в прошлом электоральном цикле.

"Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть. Главное, стать после этого сильнее. В этом смысле "умное голосование" абсолютно неэффективно. Оно строилось на том, чтобы отдать свой голос против "Единой России". И партия оказалась к этому готова", — отметил Константин Костин.

По мнению президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова , "лучший автор протестной повестки — всегда сама власть".

"В целом летом и осенью ничего такого, консолидирующего протест, предпринято не было", — отметил эксперт.

— Власть не создала негативной повестки, а "умное голосование" не срабатывает, если власть не копает сама под себя, — добавил он.

Говоря о новшествах прошедших выборов — трехдневном голосовании и применении онлайн-технологий, Константин Костин заявил, что и то и другое отвечает веяниям времени и запросу избирателей.

— Поход с бюллетенем к урне входит в конфликт с представлением современного человека о том, как должно выглядеть исполнение его гражданского долга, — сказал он, отвечая на вопрос "РГ".

Кроме того, считает эксперт, гражданам удобно, когда голосование проходит не только в выходной, но и в будний день, поскольку не все готовы посвящать свое свободное время походу на избирательный участок.