РФ задала ЕС девять неудобных вопросов по Навальному

Постпредство РФ задало ЕС девять вопросов по делу Навального , Запад пока молчит.

Постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов по обвинениям РФ со стороны стран Запада в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. В российском документе перечислены основные изъяны европейской версии об отравлении.

Авторы документа подчеркивают, что для России невыгодно отравление Навального, поскольку уровень его популярности в стране не превышает 2 процентов. При этом отмечается, что Германия отказывается сотрудничать с Россией и не публикует данные токсикологических экспертиз. Российские дипломаты напомнили, что Москва предлагала создать совместную комиссию по расследованию дела, но Берлин не дал согласия.

Постпредство также напомнило, что разработки химоружия, включая веществ группы «Новичок», ведутся не только в России, но и в странах Запада, например, в США . Российская миссия при этом обратила внимание, что, несмотря на ссылки Германии на обязательность согласия пациента при разглашении данных о его здоровье, Берлин сам уже сделал громкие политические заявления, пока Навальный оставался в коме.

При этом авторов документа также заявили, что в омской больнице провели 60 биохимических тестов, ни один из которых не выявил признаков отравления у Навального.

Если бы против Навального применили боевой отравляющий газ «Новичок», он бы не выжил, заявил НСН бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин

«Боевой отравляющий газ — нервно-паралитический «Новичок», как его называют на Западе, — шансов бы ему не оставил. Он погиб бы в течение нескольких минут», — сказал он.

Во вторник Навальный опубликовал первый пост в своём Instagram с фотографией из берлинской клиники Charite. Он рассказал, что уже дышит без посторонней помощи. Пресс-секретарь Кира Ярмыш в свою очередь подтвердила, что оппозиционер после завершения лечения в Германии планирует вернуться в Россию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле будут только рады возвращению Навального.

«Навальный является гражданином Российской Федерации и имеет полное право находиться на территории страны. Он не в розыске по тем правонарушениям, которые он совершил. И я не вижу никаких препятствий, чтобы он возвращался в Российскую Федерацию. А далее всё будет зависеть от того, будет ли организовано масштабное следствие. Доследственные мероприятия уже проводятся», — отметил собеседник НСН.

Пока страны Запада не спешат отвечать России на ее вопросы. Вероятно, они будут и вовсе проигнорированы. Ведь новый виток санкционного давления на Москву выглядит слишком уж соблазнительным.