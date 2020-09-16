⚡️В сети интернет на разных пабликах распространяется информация о том, что в западных странах готовится провокация с использованием маски Рамзана Кадырова. pic.twitter.com/MSTCsLtdHO— ЧГТРК «Грозный» (@TVGrozny) September 15, 2020 В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова . Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Twitter.

Журналисты сослались на аккаунт eldit_net в Instagram, на странице которого утверждается, что маску изготовили "в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий".

Как утверждается, операция против Кадырова носит название "Двойник", она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство "Грозный-информ" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.