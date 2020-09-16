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В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова 

РИА Новости и ещё 1 25 минут назад
В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Twitter.
Журналисты сослались на аккаунт eldit_net в Instagram, на странице которого утверждается, что маску изготовили "в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий".
Как утверждается, операция против Кадырова носит название "Двойник", она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство "Грозный-информ" со ссылкой на собственные источники.
Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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