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Лавров провёл разговор с главой МИД Италии 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Лавров провёл разговор с главой МИД Италии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор.
Как сообщает российский МИД, стороны в частности обсудили ливийское урегулирование.

«Л. Ди Майо интересовался оценками ситуации в Белоруссии. Российский министр привлек внимание к состоявшейся 14 сентября с.г. в Сочи встрече Президентов В. В. Путина и А. Г. Лукашенко», — говорится в сообщении.

Отмечена перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в Белоруссии в интересах продвижения общенационального диалога и согласия.
Также сообщается, что «по просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг „дела А. Навального“.
Ранее в Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Германию.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , Италия
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