Лавров провёл разговор с главой МИД Италии 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор.
Как сообщает российский МИД, стороны в частности обсудили ливийское урегулирование.
«Л. Ди Майо интересовался оценками ситуации в Белоруссии. Российский министр привлек внимание к состоявшейся 14 сентября с.г. в Сочи встрече Президентов В. В. Путина и А. Г. Лукашенко», — говорится в сообщении.
Отмечена перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в Белоруссии в интересах продвижения общенационального диалога и согласия.
Также сообщается, что «по просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг „дела А. Навального“.
Ранее в Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Германию.