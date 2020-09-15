Россия направила Туркмении ноту

Министерство иностранных дел России направило туркменскому внешнеполитическому ведомству ноту с просьбой прояснить ситуацию с расформированием русских классов в школах Ашхабада . Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Классы с обучением на русском языке были закрыты в ряде школ Ашхабада накануне нового учебного года "в силу необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм". На Смоленской площади отметили, что посольство России до сих пор не получило ответа на свое обращение с просьбой разъяснить ситуацию.

"В этой связи МИД России направил ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации", — указали в МИД РФ.

В министерстве также выразили надежду на то, что Туркмения в духе традиционно дружественных отношений между двумя странами не допустит сокращения сферы образования на русском языке в стране.