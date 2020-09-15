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«Лукашенко приполз к Путину получать ярлык на княжение» 

Павел Тиунов 26 минут назад
«Лукашенко приполз к Путину получать ярлык на княжение»
Фото: РИА Новости
Российские политологи сравнили переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным со встречей двух средневековых феодалов, один из которых находится в прямом подчинении у другого, сообщает «Свободная пресса». При этом диалог глав государств напомнил экспертам процесс передачи ярлыка на княжение.
Первым аналогию провел политолог Андрей Перла, назвав Лукашенко «вассалом», а Путина его «сюзереном». Он отметил, что поездка белорусского лидера в Сочи вызвала у него ассоциацию с получением «ярлыка на княжение».

«На мгновение было похоже, что Путин встречается не с главой Союзного государства, а с подчинённым вроде губернатора — тон был взят такой», — прокомментировал эксперт ход российско-белорусских переговоров.

Риторику подхватил политолог Леонид Гозман, который в своем блоге отметил, что во время того, как весь мир ждет от Лукашенко «прекращения террора», белорусский президент «приполз к Путину получать ярлык на княжение».
При этом автор статьи подчеркнул, что результаты российско-белорусских переговоров прямо противоречат скандальным заявлениям, поскольку Владимир Путин подчеркнул независимость Белоруссии, как отдельного государства.
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Комментарии 2
Политика , В мире , Леонид Гозман , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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