Россия уничтожила «Новичок»

На данный момент в России уничтожены все запасы отравляющего вещества группы «Новичок». Об этом 15 сентября сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

По его словам, запасы «Новичка» в РФ были уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия . Данный факт, отметил Нарышкин, зафиксировали в установленном порядке.

Ранее стало известно, что три независимых европейских лаборатории обнаружили в пробах оппозиционного политика Алексея Навального , 7 сентября вышедшего из комы в немецкой клинике Charité, следы «Новичка». В настоящий момент состояние политика улучшилось — он уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания.

Нарышкин, комментируя версию о производстве «Новичка», заявил, что все запасы вещества в РФ уничтожены. Поэтому в организме оппозиционера не момент вылета из РФ отравляющих веществ не было.

Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация, — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».