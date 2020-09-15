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Нарышкин заявил, что в России уничтожили все запасы «Новичка» 

News.ru и ещё 11 14 минут назад
Россия уничтожила «Новичок»
Фото: ТАСС
На данный момент в России уничтожены все запасы отравляющего вещества группы «Новичок». Об этом 15 сентября сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, запасы «Новичка» в РФ были уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия. Данный факт, отметил Нарышкин, зафиксировали в установленном порядке.
Ранее стало известно, что три независимых европейских лаборатории обнаружили в пробах оппозиционного политика Алексея Навального, 7 сентября вышедшего из комы в немецкой клинике Charité, следы «Новичка». В настоящий момент состояние политика улучшилось — он уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания.
Нарышкин, комментируя версию о производстве «Новичка», заявил, что все запасы вещества в РФ уничтожены. Поэтому в организме оппозиционера не момент вылета из РФ отравляющих веществ не было.
Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация, — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».
Как писал NEWS.ru, российская сторона настаивает на удовлетворении нового запроса Генеральной прокуратуры РФ в Германию о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Сергей Нарышкин , МИД , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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