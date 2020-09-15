Раскрыт план Навального

Оппозиционер Алексей Навальный , который лечится в Германии от предполагаемого отравления, собирается вернуться в Россию после полного выздоровления, сообщает The New York Times. Блогер, по словам журналистов, в настоящее время находится в ясном сознании и отдает отчет в своих решениях.

Автор статьи ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного немецкого силовика. Он отметил, что Навальный наотрез отказался переезжать в Германию, поскольку планирует вернуться на родину.

«Он хочет продолжить свою миссию», — цитирует издание слова своего собеседника.

При этом Навальный также отказался сотрудничать с правоохранительными органами Германии, поскольку власти страны приняли предложение российских коллег о совместном расследовании обстоятельств инцидента. Об этом оппозиционер заявил в разговоре с немецким прокурором. При этом россиянин продолжает находиться в берлинской клинике под усиленной охраной местных силовиков.