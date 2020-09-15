Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Навальный раскрыл свои планы после выздоровления 

Павел Тиунов 39 минут назад
Раскрыт план Навального
Фото: Reuters
Оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в Германии от предполагаемого отравления, собирается вернуться в Россию после полного выздоровления, сообщает The New York Times. Блогер, по словам журналистов, в настоящее время находится в ясном сознании и отдает отчет в своих решениях.
Ставки на новости: Навальный выступит с видеообращением
Автор статьи ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного немецкого силовика. Он отметил, что Навальный наотрез отказался переезжать в Германию, поскольку планирует вернуться на родину.

«Он хочет продолжить свою миссию», — цитирует издание слова своего собеседника.

При этом Навальный также отказался сотрудничать с правоохранительными органами Германии, поскольку власти страны приняли предложение российских коллег о совместном расследовании обстоятельств инцидента. Об этом оппозиционер заявил в разговоре с немецким прокурором. При этом россиянин продолжает находиться в берлинской клинике под усиленной охраной местных силовиков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с Навальным по телефону. Президент Франции заявил, что разделяет мнение европейских коллег о том, что блогер был отравлен ядом из группы «Новичок».
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Комментарии 38
Политика , Общество , Алексей Навальный , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , New York Times , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
ЧП в Екатеринбурге: жестокая расправа у бара
ЧП в Екатеринбурге: жестокая расправа у бара
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип»
В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип»
Видео
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение