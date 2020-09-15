США обвинили в раздувании «российской угрозы»

Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного взаимодействия с Россией, заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
Таким образом в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times.
По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, на одну доску с терроризмом.
" (Рэй) увязывает такую "опасность" с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают "порог" применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II". Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта", — заявили в посольстве.
Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".