США обвинили в раздувании «российской угрозы»

Американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного взаимодействия с Россией , заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали интервью главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя, которое вышло 13 сентября в издании Air Force Times.

По мнению дипломатов, Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая , на одну доску с терроризмом.

" (Рэй) увязывает такую "опасность" с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают "порог" применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II". Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта", — заявили в посольстве.

Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО . По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".