Навальный ответил на запрос России о сотрудничестве

Российский оппозиционер Алексей Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, утверждает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

В начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат.

"Навальный по-прежнему находится в больнице под усиленной охраной немецкой полиции. В ходе разговора с сотрудником немецкой прокуратуры он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией, сказал сотрудник органов безопасности (ФРГ)", — пишет американское издание.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.