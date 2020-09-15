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NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании 

РИА Новости 35 минут назад
Навальный ответил на запрос России о сотрудничестве
Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias
Российский оппозиционер Алексей Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, утверждает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
В начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат.

"Навальный по-прежнему находится в больнице под усиленной охраной немецкой полиции. В ходе разговора с сотрудником немецкой прокуратуры он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией, сказал сотрудник органов безопасности (ФРГ)", — пишет американское издание.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , МИД , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , СКР , New York Times , Москва
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