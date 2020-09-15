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Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности 

Lenta.ru 30 минут назад
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова возмутила приведенная в статье немецкой газеты Die Zeit версия о том, что блогер Алексей Навальный был спасен благодаря «цепочке счастливых случайностей». Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров указал, что к «удачным обстоятельствам» в статье отнесена быстрая реакция пилота, посадившего самолет с первой попытки, а также тот факт, что после посадки у трапа воздушного судна «случайно» дежурила скорая помощь.

«И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?» — возмутился Сергей Лавров в эфире телеканала RTVI.

Дипломат добавил, что подобная антироссийская риторика «глубоко сидит в головах» авторов публикации.
Ранее 14 сентября Лавров заявил, что ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться западными странами как повод для усиления санкционного давления на Россию. До этого он пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом блогера.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.
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Комментарии 6
Политика , Видео , Алексей Навальный , Сергей Лавров
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