Алексей Навальный не намерен оставаться навсегда в Германии и планирует вернуться в Россию для продолжения прежней деятельности. Об этом сообщила в понедельник американская газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он не планирует эмигрировать в Германию", — приводит газета слова источника. "Он хочет вернуться домой в Россию, он хочет продолжать свою миссию", — добавил источник.

Он изложил содержание беседы блогера с представителем прокуратуры ФРГ. Навальный во время беседы отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним, уточняет источник издания.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.