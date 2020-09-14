МИД предупредил ОБСЕ о новой угрозе из-за пандемии

"Нельзя исключать, что в перспективе социальные и экономические последствия коронакризиса в ряде стран мира могут обернуться радикализацией населения, создать дополнительные возможности для террористических организаций для вербовки новых сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций", — считает замглавы МИД РФ.