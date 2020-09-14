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В МИД предупредили ОБСЕ об угрозе новых возможностей для террористов из-за пандемии 

ТАСС 24 минуты назад
МИД предупредил ОБСЕ о новой угрозе из-за пандемии
Фото: Reuters
Социальные и экономические последствия пандемии в некоторых странах могут привести к радикализации населения и созданию дополнительных условий для террористов по вербовке новых сторонников. С таким предупреждением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на антитеррористической конференции ОБСЕ в виртуальном режиме. Текст его выступления предоставило ТАСС постоянное представительство РФ при ОБСЕ.
Как указал замглавы МИД РФ, в условиях распространения коронавирусной инфекции угроза терроризма не просто не отошла на второй план, а, напротив, приобретает новое измерение.

"В результате введения в начале текущего года правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности усилился "уход" террористов в интернет и соцсети, задействование ими бесконтактных методов распространения фейковой информации, призывов к террору и насилию различного идеологического толка", — отметил Сыромолотов.

"Нельзя исключать, что в перспективе социальные и экономические последствия коронакризиса в ряде стран мира могут обернуться радикализацией населения, создать дополнительные возможности для террористических организаций для вербовки новых сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций", — считает замглавы МИД РФ.

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Политика , Олег Сыромолотов , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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