Путин лично поздравил Лукашенко с победой

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко ещё раз поздравил его с переизбранием на пост главы государства, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.
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«Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече», — сказал российский лидер, пожелав Лукашенко «всего самого доброго, успехов».
По словам Путина, в Москве видят, что «в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами». В связи с этим он ещё раз подтвердил позицию российской стороны, которая заключается в том, что «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге» должны разобраться в ситуации и прийти к общему решению.
Напомним, в Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов.