Путин лично поздравил Лукашенко с победой

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и Лукашенко: встреча союзников в Сочи — все новости»

«Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече», — сказал российский лидер, пожелав Лукашенко «всего самого доброго, успехов».

По словам Путина, в Москве видят, что «в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами». В связи с этим он ещё раз подтвердил позицию российской стороны, которая заключается в том, что «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге» должны разобраться в ситуации и прийти к общему решению.