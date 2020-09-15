"Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", — сказал представитель Кремля.

Россия по-прежнему остается открытой для взаимодействия по выяснению причин произошедшего с Алексеем Навальным, но не понимает, почему не получает ответа от специалистов из Германии , заявил Песков.

"Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло [с Навальным]", — отметил представитель Кремля.

По его словам, "для того, чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного".

"По каким-то причинам пока мы не получили ответа германских визави на этот счет", — констатировал Песков. "Такая ситуация есть, она вызывает много вопросов, во многом она вызывает у нас непонимание, но мы по-прежнему рассчитываем, что если французские специалисты получили такую возможность, если шведские специалисты получили такую возможность, если каким-то образом были поставлены в известность специалисты ОЗХО о результатах анализов, мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам", — сказал пресс-секретарь президента РФ, повторив, что в Москве "по-прежнему заинтересованы в выяснении причин произошедшего".

Дмитрий Песков прокомментировал намерение Алексея Навального вернуться в Россию. По его словам, тот как любой гражданин РФ волен покидать страну и возвращаться в нее по своему усммотрению.

"Любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, рады ли в Кремле такому решению Навального, учитывая широкий международный резонанс из-за случившегося с ним, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "если гражданин РФ поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады".

"Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия с точки зрения здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", — сказал он.

Тем не менее, по словам Пескова, Кремль не следит пристально за состоянием здоровья Навального.

"Мы не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального, у нас нет такой возможности", — сказал он.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию, а хочет вернуться домой в Россию и продолжать свою работу. По данным источника издания, Навальный во время беседы с прокуратурой ФРГ отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним.