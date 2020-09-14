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Навального отключили от аппарата ИВЛ
ТАСС
и
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19 минут назад
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Состояние Навального улучшилось, он отключен от аппарата ИВЛ, сообщили врачи берлинской клиники Charite.
Они также отметили, что Навальный время от времени встает с больничной койки.
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