Мишустин предупредил об угрозе коронавируса

"Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом", — сказал он.

Глава кабмина напомнил о важности соблюдения предписаний специалистов, чтобы обезопасить себя от инфекции и своих близких. Прежде всего необходимо носить маски в общественных местах и держать социальную дистанцию, считает Мишустин.

По его словам, в стране продолжается координация действий по борьбе с распространением инфекции, а также ведется постоянный мониторинг ситуации и тестирование на наличие клолнавируса.