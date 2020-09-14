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Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом не исчезла 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Мишустин предупредил об угрозе коронавируса
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому важно соблюдать предписания специалистов.

"Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом", — сказал он.

Глава кабмина напомнил о важности соблюдения предписаний специалистов, чтобы обезопасить себя от инфекции и своих близких. Прежде всего необходимо носить маски в общественных местах и держать социальную дистанцию, считает Мишустин.
По его словам, в стране продолжается координация действий по борьбе с распространением инфекции, а также ведется постоянный мониторинг ситуации и тестирование на наличие клолнавируса.
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Политика , Михаил Мишустин
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