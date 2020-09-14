— Переговоры начались, — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

Ранее он отмечал, что формат встречи — «один на один», без делегаций. Политики беседуют в сочинской резиденции российского главы государства. Они будут говорить столько, сколько потребуется, подчеркивал сотрудник администрации президента РФ

Напомним, в понедельник утром, 14 сентября, самолет с Лукашенко на борту вылетел из Белоруссии в Сочи. Визит белорусского лидера в Россию стал его первой зарубежной поездкой с момента прошедших 9 августа выборов главы государства, против которых выступила местная оппозиция.

Отметим, что в Кремле уже раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко.