Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает Кремль.
— Переговоры начались, — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.
Ранее он отмечал, что формат встречи — «один на один», без делегаций. Политики беседуют в сочинской резиденции российского главы государства. Они будут говорить столько, сколько потребуется, подчеркивал сотрудник администрации президента РФ.
Напомним, в понедельник утром, 14 сентября, самолет с Лукашенко на борту вылетел из Белоруссии в Сочи. Визит белорусского лидера в Россию стал его первой зарубежной поездкой с момента прошедших 9 августа выборов главы государства, против которых выступила местная оппозиция.
Отметим, что в Кремле уже раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко.