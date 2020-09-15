Рада стала не рада Лукашенко 

Белорусский президент Александр Лукашенко после сомнительной победы на выборах 9 августа стремительно продолжает терять зарубежную поддержку. Верховная рада Украины в ходе заседания 15 сентября приняла постановление о том, что итоги августовского голосования «не отображают реального волеизъявления белорусских граждан». И хотя пока о непризнании Лукашенко легитимным лидером речи ещё не идёт, сам по себе внутриукраинский тренд чреват серьёзными последствиями для сотрудничества двух стран — в первую очередь, в экономической и военной сферах.

Постановили не постановлять

На рассмотрении у народных депутатов Украины было по меньшей мере два проекта заявления в связи с итогами белорусских президентских выборов. Наиболее жёсткий вариант представила фракция проевропейской партии «Голос». В предложенном ею тексте прямо заявляется о том, что что украинская сторона отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии . Однако от такого радикального подхода было решено отказаться в пользу более мягкого.

Итоговое заявление поддержали 228 парламентариев (при необходимых 226). Часть не поддержавших инициативу депутатов сочли конечный текст слишком сдержанным, другие же, напротив, посчитали его не соответствующим духу межгосударственного сотрудничества. Среди последних ожидаемо оказались члены фракции пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (её сопредседатель Виктор Медведчук одним из первых украинских политиков поздравил Лукашенко с победой — ещё 10 августа, до объявления окончательных итогов голосования).

Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ Совет Европы , — отмечается в заявлении украинского парламента.

Депутаты призвали официальный Минск к освобождению всех задержанных в ходе протестов, осудили действия белорусских силовиков и поддержали «введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих». Однако собственных практических шагов в отношении белорусского режима Рада пока не анонсировала.

Тем не менее, рост напряжённости между Киевом и Минском очевиден. И причиной тому не только заявление парламентариев, но и риторика самого Лукашенко, который уже неоднократно намекал, что именно с украинской территории идут попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Дальнейшая эскалация, в свою очередь, потенциально опасна для обеих стран, ни одна из которых не может похвастаться мощной и независимой экономикой.

Удобрения в обмен на продукты

Для Украины Белоруссия является одним из ключевых экономических партнёров, особенно на фоне обострения отношений Киева и Москвы в 2014-м. В 2015-м ввиду общей напряжённости товарооборот между странами упал, но в последующие годы демонстрировал стабильный рост, составив в 2019-м почти $6 млрд В 2020-м, впрочем, показатели вновь просели, но связано это было, в первую очередь, с пандемией коронавируса, а не с какими-то проблемами в двусторонних отношениях.

Белорусская сторона активно экспортирует соседям удобрения, сельскохозяйственную технику и продукты нефтепереработки, включая бензин. Украинцы, в свою очередь, делают акцент на продаже продукции лёгкой промышленности, а также активно инвестируют в индустрию соседней страны. К концу 2019 года в Белоруссии насчитывалось порядка трёхсот предприятий, в деятельность которых так или иначе вовлечён украинский капитал. Но в условиях нарастания взаимных претензий Лукашенко, всегда провозглашавший независимость главной государственной ценностью, вполне способен отказаться от столь масштабного сотрудничества с соседями.

Прощай, оружие

Другой не менее важный аспект — военно-техническое сотрудничество (ВТС). Украинские заводы активно используют для своей техники произведённые в Белоруссии запчасти, и, кроме этого, у Минска и Киева даже были планы по двусторонней кооперации в строительстве вертолётов. Ещё в 2012-м украинская компания «Мотор Сич» приобрела 57% акций белорусского Оршанского авиаремонтного завода — разрешение на это дал лично Лукашенко. Однако события 2013-2014 годов заморозили дальнейшую работу. Как заявлял в 2018 году председатель Государственного военно-промышленного комитета РБ Олег Двигалёв , «взаимодействие в этой области (ВТС) сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь — это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта (в Донбассе)».

Впрочем, официальная риторика это одно, а реальное положение дел — другое. Информация о нелегальных поставках белорусского оружия и военной техники на Украину появилась практически с самого начала конфликта в Донбассе. А прошлой осенью и Лукашенко перестал стеснять себя сдержанными заявлениями. После переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским белорусский лидер выразил надежду на то, что страны смогут сотрудничать в сфере ракетного оружия.

У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли, — заявил он.

С прошлого октября президенты не затрагивали эту тему в публичном пространстве, поэтому сейчас судьба подобной кооперации также под вопросом.

Наконец, есть и политический трек, а конкретно — минские переговоры по Донбассу, площадкой для которых стала белорусская столица. Если Лукашенко откажется выступать в роли посредника, это фактически приведёт к срыву диалога, поскольку других относительно нейтральных (хотя бы на словах) кандидатов на эту роль нет.

Ещё когда Украина в марте текущего года присоединилась к европейским санкциям против Белоруссии (введённым ещё в 2004-м), многие аналитики называли этот шаг неосмотрительным и опасным для самого Киева. Нынешняя солидаризация Рады с общеевропейскими структурами может быть расценена таким же образом, однако разница в том, что Лукашенко оказался в принципиально новой ситуации. Отказаться от сотрудничества с Украиной сейчас ему будет уже весьма проблематично, ведь при таком сценарии он попадёт в ещё большую зависимость от России, а на Запад рассчитывать теперь не приходится. В то же время и Киев не заинтересован в форсированной эскалации — вероятно, по этой причине украинские парламентарии приняли относительно мягкое заявление.