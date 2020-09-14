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Стали известны подробности встречи Путина и Лукашенко 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Стали известны подробности встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пройдет в формате «один на один», сообщает агентство «БелТа». Главы государств намерены обсудить без прессы ситуацию в республике и способы реагирования на неё.
Встреча пройдёт в резиденции российского национального лидера «Бочаров ручей» в Сочи, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он подчеркнул, что журналисты присутствовать во время беседы политиков не будут. На переговоры также не допустят членов делегаций.

«С глазу на глаз», — охарактеризовал формат встречи журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Известно, что самолет Лукашенко уже благополучно приземлился в Сочи. Президенты двух стран намерены обсудить текущую ситуацию в Белоруссии, способы совместного реагирования на подобные события в будущем, а также вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в различных сферах жизни.
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Лукашенко в Минске принял премьер-министра России Михаила Мишустина. Политики обсудили тему восстановления экономики обоих государств после пандемии и вопрос невмешательства иностранных государств в политическую ситуацию в Белоруссии.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Дмитрий Смирнов , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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