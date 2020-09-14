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В Госдуме раскритиковали идею самого молодого депутата выдавать права с 16 лет 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Госдуме раскритиковали идею выдавать права с 16 лет
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев раскритиковал идею самого молодого депутата Василия Власова разрешить в России выдавать права с 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 сентября.

«Если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26 возраст. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах», — сказал Москвичев.

Ранее в понедельник стало известно об обращении Власова к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову с предложением снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем. По мнению парламентария, это будет способствовать вовлечению молодых людей в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, желание приобрести свой автомобиль мотивирует подростка раньше начать работать, объяснил он.
В июне Власов заявлял, что на фоне пандемии коронавируса необходимо снизить транспортный налог на 25 процентов.
25-летний Василий Власов — член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.
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Комментарии
Политика , Василий Власов , Евгений Москвичев , Михаил Черников , Госдума , ГИБДД
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