В Госдуме раскритиковали идею выдавать права с 16 лет

«Если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26 возраст. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах», — сказал Москвичев.

Ранее в понедельник стало известно об обращении Власова к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову с предложением снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем. По мнению парламентария, это будет способствовать вовлечению молодых людей в экономические процессы в более раннем возрасте. Например, желание приобрести свой автомобиль мотивирует подростка раньше начать работать, объяснил он.

В июне Власов заявлял, что на фоне пандемии коронавируса необходимо снизить транспортный налог на 25 процентов.

25-летний Василий Власов — член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.