Кремль признал Лукашенко легитимным президентом

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что лидеры двух стран в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы.

Переговоры лидеров России и Белоруссии прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.