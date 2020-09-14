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Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Lenta.ruиещё 25
2 часа назад
В Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом Белоруссии. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Кремль признал Лукашенко легитимным президентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в России «ценят и любят» всех граждан Белоруссии, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет.
«Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — пояснил он.
Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что лидеры двух стран в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы.
«Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности», — уточнил Песков.
Переговоры лидеров России и Белоруссии прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.
Политика,В мире,СНГ,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Интерфакс,Россия,Сочи,Беларусь,
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