Путин и Лукашенко поговорят "один на один"

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста. Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра России Михаила Мишустина
. По словам Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.