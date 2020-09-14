Разрыв: Сербия выходит из «Славянского братства»

«Говорят, сербское правительство дает заднюю после заявления министра иностранных дел. Громко смеюсь (LOL)», — написал Гренелл, воспользовавшись сокращением, которое в социальных сетях означает смех, тем самым ясно давая понять Белграду, что после подписи Вучича обратного пути нет.
Вучич плюет в глаза своим хозяевам русским и помогает нашим верным друзьям и союзникам израильтянам, которые вместе с нами славят «Бурю». Когда он наконец поймет, что натворил, он предпримет неудачную попытку выбраться. Вот так настоящий дипломат, «LOL» — отличная характеристика!
Западные журналисты, как и журналисты VL, наивны. Сербия не откажется от своей исторической симпатии к России. Сербия хитро сидит на трех стульях с пользой для себя, и поэтому отказаться от слова или сменить лагерь совсем нетрудно. Я глубоко сомневаюсь, что Сербия откажется от России. Она просто затаится, как русский агент на Западе. Это не поможет им в достижении целей, потому что они традиционно неорганизованные и, я бы даже сказал, мало на что способны (впрочем, как и мы).
Вы не переживайте за российско-сербские отношения. Вучич просто выжимает по максимуму из всех сторон
Ха-ха-ха. Сербы — мастера манипуляции. Они получили массу оружия в подарок от русских, а теперь их послали, а теперь жалуются, что ЕС их чем-то там шантажирует, чтобы немного угодить ЕС. Потом опять переметнутся к русским, и так до бесконечности
Наивно писать о каком-то расколе, разрыве или разладе. У сербов вранье в генах, и правда только в том, что подпись Вучича в Вашингтоне разбередила политическую арену в Сербии и не только там.
Пока идут деньги из ЕС и США, Вучич и Сербия будут уделять им какое-то внимание, но братство с Россией они никогда не разорвут. Только наивные могут думать, что Вучич и Сербия передумали! Дешевая игра Сербии, но она дорого обойдется ЕС и США!
Надейтесь, надейтесь, в надежде — спасение. Это был договор с русскими по каким-то только им известным причинам, и сербы извлекут из этого пользу.