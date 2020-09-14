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Болезненный разрыв Вучича и Путина: Сербия выходит из «Славянского братства» (Večernji list, Хорватия)

ИноСМИ
8 часов назад
Сербский отказ от войсковых учений с Россией и Белоруссией — несомненно, еще один пример внезапного охлаждения отношений между Сербией и Россией. Но это охлаждение началось задолго до недавнего подписания вашингтонского соглашения между Сербией и Косово в Белом доме, отмечает Večernji list (Хорватия).
Разрыв: Сербия выходит из «Славянского братства»
Фото: © REUTERS, Evan Vucci© REUTERS, Evan Vucci
Если верить сербскому министру обороны Александру Вулину, Сербии под давлением Европейского Союза пришлось на шесть месяцев отказаться от участия во всех войсковых учениях со своими партнерами, восточными и западными: НАТО, Россией, Китаем и Европейским Союзом. Вулин, однако, выразился не совсем понятно, когда потребовалось объяснить, о каком давлении идет речь. Он только сказал, что Сербия, которая является кандидатом в члены Европейского Союза, но при этом сохраняет военный нейтралитет, оказалась под «большим и незаслуженным давлением ЕС». По словам Вулина, это следствие истерии, которая влияет на политические решения и устремления больших и влиятельных стран. Вулин утверждает, что Сербии выдвинули ультиматум, чтобы она отказалась от запланированных в Белоруссии учений, так как в противном случае под угрозой оказалось бы европейское будущее Сербии и последовало бы еще большее давление на сербский народ в Косово и в Сербии.

Внешнеполитический хаос

При этом ясно, что Вулин сказал не всю правду о причинах, заставивших Сербию отказаться от учений под знаковым названием «Славянское братство 2020», которые проводятся каждый год и в которых традиционно участвуют Россия, Сербия и Белоруссия. Тем более что Сербия отказалась от учений всего за 24 часа до их начала, хотя сербские солдаты, которые должны были участвовать в учениях, уже находятся в Белоруссии. Сербский отказ от войсковых учений с Россией и Белоруссией, несомненно, — это еще один пример внезапного охлаждения отношений между Сербией и Россией. При этом стоит отметить, что охлаждение началось задолго до недавнего подписания вашингтонского соглашения между Сербией и Косово в Белом доме. Однако это событие, конечно, охлаждение ускорило.
После вашингтонского договора многолетняя тактика Сербии, которая хочет войти в Европейский Союз и одновременно поддерживать близкие и союзнические отношения с Москвой и Пекином, посягнула на еще более сложные Соединенные Штаты и даже Израиль. Что за внешнеполитический хаос воцарился, наглядно иллюстрирует и нынешний поворот с учениями в Белоруссии. Сербия поддерживала очень тесные отношения с белорусским режимом, который не признал Косово. Но недавно Сербия поддержала еще и декларацию Европейского Союза о судьбе режима в Белоруссии, что удивило сербскую общественность. Если бы Сербия теперь участвовала в учениях с Белоруссией и Россией, она отправила бы противоположное послание, тем самым поддержав действия режима Лукашенко, который пытается силой и массовыми арестами подавить продолжающиеся протесты.
Кроме того, учения проводятся непосредственно у польской границы, то есть на самой границе Европейского Союза и НАТО. А Сербия несколько дней назад под патронажем Трампа подписала договор о нормализации экономических отношений с Косово, обязавшись диверсифицировать свои источники энергоносителей. На практике это значит, что она будет покупать не только российский газ, но и дорогой американский СПГ, что, вероятно, еще больше разозлило Кремль. Только так можно объяснить крайне необычный и недипломатичный публичный комментарий представителя МИДа РФ Марии Захаровой в адрес Вучича. Фотографию, на которой он униженно сидит в Белом доме перед Трампом, она сравнила со знаменитой сценой из фильма «Основной инстинкт». Более чем вопиющее послание, которое свидетельствует о глубине раскола между Белградом и Москвой, хотя впоследствии Захарова заявила, что ее слова были неправильно истолкованы.

Отказаться от обязательств нельзя

Еще больше ситуацию, в которую попал Белград, усложняет то, что параллельно с российскими ударами на него обрушиваются удары с другой стороны. Сначала советник Вучича Сузаны Василевич заявила о том, что решение перенести посольство Сербии из Тель-Авива в Иерусалим не окончательное и все будет зависеть от линии Израиля в отношении Косово. Затем глава МИДа Сербии Ивица Дачич сказал, что перенесение посольства «только обсуждается». Все это истолковали как попытку Белграда отказаться от взятых на себя обязательств, и вскоре в «Твиттере» появилась презрительная запись спецпредставителя Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла.
«Говорят, сербское правительство дает заднюю после заявления министра иностранных дел. Громко смеюсь (LOL)», — написал Гренелл, воспользовавшись сокращением, которое в социальных сетях означает смех, тем самым ясно давая понять Белграду, что после подписи Вучича обратного пути нет.
Комментарии читателей:
otacdomovine1:
Вучич плюет в глаза своим хозяевам русским и помогает нашим верным друзьям и союзникам израильтянам, которые вместе с нами славят «Бурю». Когда он наконец поймет, что натворил, он предпримет неудачную попытку выбраться. Вот так настоящий дипломат, «LOL» — отличная характеристика!
zagabria4:
Западные журналисты, как и журналисты VL, наивны. Сербия не откажется от своей исторической симпатии к России. Сербия хитро сидит на трех стульях с пользой для себя, и поэтому отказаться от слова или сменить лагерь совсем нетрудно. Я глубоко сомневаюсь, что Сербия откажется от России. Она просто затаится, как русский агент на Западе. Это не поможет им в достижении целей, потому что они традиционно неорганизованные и, я бы даже сказал, мало на что способны (впрочем, как и мы).
Pravednik69:
Вы не переживайте за российско-сербские отношения. Вучич просто выжимает по максимуму из всех сторон
eAreCro:
Ха-ха-ха. Сербы — мастера манипуляции. Они получили массу оружия в подарок от русских, а теперь их послали, а теперь жалуются, что ЕС их чем-то там шантажирует, чтобы немного угодить ЕС. Потом опять переметнутся к русским, и так до бесконечности
Observer:
Наивно писать о каком-то расколе, разрыве или разладе. У сербов вранье в генах, и правда только в том, что подпись Вучича в Вашингтоне разбередила политическую арену в Сербии и не только там.
FrancJunior:
Пока идут деньги из ЕС и США, Вучич и Сербия будут уделять им какое-то внимание, но братство с Россией они никогда не разорвут. Только наивные могут думать, что Вучич и Сербия передумали! Дешевая игра Сербии, но она дорого обойдется ЕС и США!
ne_lupetkajte:
Надейтесь, надейтесь, в надежде — спасение. Это был договор с русскими по каким-то только им известным причинам, и сербы извлекут из этого пользу.
Политика,Статьи,Ричард Гренелл,Ивица Дачич,Мария Захарова,НАТО,МИД,ЕС,Россия,Хорватия,Сербия,Китай,Беларусь,
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