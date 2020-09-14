Разрыв: Сербия выходит из «Славянского братства»

Внешнеполитический хаос

При этом ясно, что Вулин сказал не всю правду о причинах, заставивших Сербию отказаться от учений под знаковым названием «Славянское братство 2020», которые проводятся каждый год и в которых традиционно участвуют Россия, Сербия и Белоруссия. Тем более что Сербия отказалась от учений всего за 24 часа до их начала, хотя сербские солдаты, которые должны были участвовать в учениях, уже находятся в Белоруссии. Сербский отказ от войсковых учений с Россией и Белоруссией, несомненно, — это еще один пример внезапного охлаждения отношений между Сербией и Россией. При этом стоит отметить, что охлаждение началось задолго до недавнего подписания вашингтонского соглашения между Сербией и Косово в Белом доме. Однако это событие, конечно, охлаждение ускорило.