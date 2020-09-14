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Минниханов победил на выборах главы Татарстана 

RT на русском и ещё 30 48 минут назад
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
Фото: РИА Новости
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах главы региона с 83,28% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.
По его словам, в выборах приняли участие 78,78% от общего числа избирателей.

«За Минниханова Рустама Нургалиевича проголосовали 1,93 млн избирателей, что составляет 83,28%», — цитирует Кондратьева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах с 82,97%.
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Политика , Рустам Минниханов , Андрей Кондратьев , Вениамин Кондратьев , РИА Новости , Республика Татарстан
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