Минниханов победил на выборах главы Татарстана 

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах главы региона с 83,28% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.
По его словам, в выборах приняли участие 78,78% от общего числа избирателей.
«За Минниханова Рустама Нургалиевича проголосовали 1,93 млн избирателей, что составляет 83,28%», — цитирует Кондратьева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах с 82,97%.