Минниханов победил на выборах главы Татарстана 

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По его словам, в выборах приняли участие 78,78% от общего числа избирателей.

«За Минниханова Рустама Нургалиевича проголосовали 1,93 млн избирателей, что составляет 83,28%», — цитирует Кондратьева РИА Новости.