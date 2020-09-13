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В ходе пресечения акций протеста в Минске силовики применяли слезоточивый газ 

ТАСС и ещё 44 1 час назад
МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. В ходе пресечения акций протеста в Минске белорусские силовики ограниченно применяли спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на месте событий.
Так, на улице Мельникайте примерно в 14:40 на проезжей части две цепи ОМОНа блокировали протестующих, распылили слезоточивый газ и начали задержания.
Кроме того, как подтвердило МВД, на проспекте Победителей один из силовиков сделал предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. В то же время правоохранительные органы отвергают сообщения о применении светошумовых гранат при разгоне протестующих в районе «Дрозды», хотя в соцсетях появились видеокадры, где слышны громкие хлопки и видны облачка разрывов.
Протестная акция в Минске собрала в воскресенье несколько десятков тысяч человек. В столице, по данным МВД, были задержаны более 400 человек. Манифестации прошли также в Гродно, Могилеве, Барановичах, Бресте и Витебске. В Бресте для освобождения проезжей части от демонстрантов силовики применяли водомет, также проводились задержания участников протеста.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , МВД , ИТАР-ТАСС , Минск
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