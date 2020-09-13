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Лавров заявил, что ЕС хочет «наказать Россию» 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
ЕС хочет наказать Россию
Фото: Reuters
Евросоюз пытается не отставать от США в стремлении "наказать Россию", заявил глава министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
Как сказал министр, в такой ситуации России и Евросоюзу надо контактировать с использованием "страховочной сетки".

"То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе", —сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва ответит на возможные новые санкции.
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Политика , В мире , Европа , Сергей Лавров , ЕС , Москва , США
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