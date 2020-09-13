ЕС хочет наказать Россию

Евросоюз пытается не отставать от США в стремлении "наказать Россию", заявил глава министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
Как сказал министр, в такой ситуации России и Евросоюзу надо контактировать с использованием "страховочной сетки".
"То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе", —сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва ответит на возможные новые санкции.