Путин оценил ситуацию в Белоруссии 

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что граждане Белоруссии должны сами разобраться с текущими проблемами. По его словам, важно, чтобы этот процесс проходил без давления со стороны, сообщает ТАСС.

Путин также отметил необходимость диалога. Он считает, что сторонам нужно договариваться и «спокойно и без подсказок» решать вопросы между собой.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии. Он назвал этот шаг логичным и своевременным.