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Путин оценил ситуацию в Белоруссии 

Общественная служба новостей и ещё 16 4 часа назад
Путин оценил ситуацию в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что граждане Белоруссии должны сами разобраться с текущими проблемами. По его словам, важно, чтобы этот процесс проходил без давления со стороны, сообщает ТАСС.
Путин также отметил необходимость диалога. Он считает, что сторонам нужно договариваться и «спокойно и без подсказок» решать вопросы между собой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии. Он назвал этот шаг логичным и своевременным.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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