Николаев победил на выборах главы Чувашии 

«Обработаны все 100% протоколов. Предварительные итоги выборов: Олег Николаев — 75,63%, Александр Андреев (КПРФ) — 10,28%, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,51%… В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трёх дней голосования», — отметили в ЦИК.