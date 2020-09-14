Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Николаев победил на выборах главы Чувашии 

RT на русском и ещё 35 1 час назад
Николаев победил на выборах главы Чувашии
Фото: Официальный сайт Олега Николаева
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев победил на региональных выборах с 75,63% голосов.
Как указывает РИА Новости, об этом заявила ЦИК республики после обработки 100% протоколов.

«Обработаны все 100% протоколов. Предварительные итоги выборов: Олег Николаев — 75,63%, Александр Андреев (КПРФ) — 10,28%, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,51%… В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трёх дней голосования», — отметили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах с 82,97% голосов.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
RT на русском: последние новости
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ Немецкая клиника рассказала об отключении Навального от аппарата ИВЛ Путин отметил неуместность голословных обвинений по «делу Навального» Путин отметил неуместность голословных обвинений по «делу Навального»
Политика , Александр Андреев , Константин Степанов , Олег Николаев , Вениамин Кондратьев , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , РИА Новости , Чувашская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Стюардесса бросила вызов Ким Кардашьян
Стюардесса бросила вызов Ким Кардашьян
Уничтожит авианосную группу: смоделирован удар «Кинжала»
Уничтожит авианосную группу: смоделирован удар «Кинжала»
В Японии одобрили указания на случай встречи с НЛО
В Японии одобрили указания на случай встречи с НЛО
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение