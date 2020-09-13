Единый день голосования стартовал в России

Избирательные участки открылись на Камчатке в единый день голосования. Жители региона выбирают губернатора на досрочных выборах.

188 участков открылись в 8:00 13 сентября по местному времени (23:00 12 сентября по Москве ). Два дня до этого люди могли принимать участие в избирательном процессе в рамках досрочного голосования.

Также во время досрочного голосования 100 участков было открыто на маяках, метеостанциях, пограничных заставах, горно— и рыбодобывающих предприятиях, промысловых судах, а также в родовых общинах и оленеводческих бригадах.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы . Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Как сообщал NEWS.ru, в Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.