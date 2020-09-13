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Единый день голосования начался на Камчатке 

News.ru и ещё 4 7 минут назад
Единый день голосования стартовал в России
Фото: news.ru
Избирательные участки открылись на Камчатке в единый день голосования. Жители региона выбирают губернатора на досрочных выборах.
188 участков открылись в 8:00 13 сентября по местному времени (23:00 12 сентября по Москве). Два дня до этого люди могли принимать участие в избирательном процессе в рамках досрочного голосования.
Также во время досрочного голосования 100 участков было открыто на маяках, метеостанциях, пограничных заставах, горно— и рыбодобывающих предприятиях, промысловых судах, а также в родовых общинах и оленеводческих бригадах.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Максим Близнюков («Партия Роста»), Дмитрий Бобровских («Справедливая Россия»), Валерий Калашников (ЛДПР) Александр Остриков («Патриоты России») и действующий врио губернатора Владимир Солодов, который идёт на выборы как самовыдвиженец, но состоит в партии «Единая Россия».
На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.
Как сообщал NEWS.ru, в Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.
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Комментарии
Политика , Владимир Солодов , Александр Остриков , Валерий Калашников , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , Москва
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