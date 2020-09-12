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Зюганов: «Предупреждаем всех провокаторов — уймитесь!» 

Майк Габриелян 33 минуты назад
«Предупреждаем всех провокаторов — уймитесь!»
Фото: РИА Новости
Геннадий Зюганов осудил идею Союза архитекторов России перестроить ленинский мавзолей. Он назвал зодчих провокаторами и «поджигателями».
Мавзолею Ленина предложили найти новое применение
В интервью «Говорит Москва» глава КПРФ нелестно отозвался об авторах конкурса на лучшую концепцию переделывания мавзолея на Красной площади.

«Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь».

Он отметил, что никто зодчих в мавзолей не пустит, а коммунисты прогонят оттуда всех, кто покусится на вождя.

«Предупреждаем всех провокаторов — уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда», — предупредил Зюганов.

Между тем глава Союза архитекторов Николай Шумаков заявил, что зодчие просто собирают предложения на будущее и не собираются разрушать мавзолей.

«Мы собираем банк предложений, банк данных на дальнейшее использование мавзолея. Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина никуда. Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет. И каким образом использовать это здание?» — сказал он, передает «Подъем».

При этом Шумаков спрогнозировал, что «коммунисты, конечно, будут категорически против, а условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей».
Ранее «Рамблер» сообщал, что архиереи призвали власти вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.
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Политика , Геннадий Зюганов , Николай Шумаков , КПРФ
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