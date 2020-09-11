Захарова сделала заявление об интеграции РФ и Белоруссии

Ничего странного, что процессы интеграции России и Белоруссии проходят небыстро и порой непросто, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый… И период интеграций исторический не такой простой… Сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы, эти вещи нужно учитывать", — сказала Захарова в эфире RTVI.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.