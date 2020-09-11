Захарова сделала заявление об интеграции РФ и Белоруссии

"Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый… И период интеграций исторический не такой простой… Сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы, эти вещи нужно учитывать", — сказала Захарова в эфире RTVI.