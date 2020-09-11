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Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии 

РИА Новости 34 минуты назад
Захарова сделала заявление об интеграции РФ и Белоруссии
Фото: ТАСС
Ничего странного, что процессы интеграции России и Белоруссии проходят небыстро и порой непросто, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый… И период интеграций исторический не такой простой… Сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы, эти вещи нужно учитывать", — сказала Захарова в эфире RTVI.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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