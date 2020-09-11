Депутат объяснила слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, заявила, что не выступала за отмену мер социальной поддержки, а лишь призывала помочь гражданам с подбором постоянных вакансий.

Ранее издание "Вольская неделя" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей — дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".

"Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу всех ответственных структур, чтобы помочь с трудоустройством. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос. Ведь пособия по безработице выплачиваются ограниченное количество времени, поэтому важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий", — процитировали РИА Новости слова Ковинской в реготделении "Единой России".

Ранее секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков заявил, что в партии проверят заявление Ковинской относительно выплат безработным, указав, что "за любым высказыванием нужно видеть людей", а "все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении". При этом Панков отмечал, что сама Ковинская утверждает, что ее фразу вырвали из контекста.