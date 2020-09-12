«Тунеядцы»: депутат обрушилась на безработных

«Зачем же им работать при таких выплатах! Надо работу предлагать, если не захотят, нужно лишать пособий. А у нас вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», — приводит цитату Ковинской издание «Вольская неделя».

Так Ковинская прокомментировала последние данные о пособиях в 12 130 рублей, которые получают безработные россияне.

После этого в саратовском отделении «Единой России» заявили, что проведут проверку высказываний Ковинской. Сама депутат заявила, что ее фразу вырвали из контекста. По ее словам, она не выступала за отмену мер соцподдержки, а предлагала усилить работу структур, ответственных за трудоустройство.

«Пособия выплачиваются ограниченное количество времени, важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий», — приводит ее слова ТАСС.

Согласно декларации, опубликованной на сайте муниципального образования, в 2019 году Татьяна Ковинская заработала 977,33 тысячи рублей. Ее средний месячный доход составил более 81 тысячи рублей.