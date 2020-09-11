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Президент Румынии отозвал послов из 12 стран, в том числе из России 

РИА Новости 44 минуты назад
Президент Румынии отозвал посла из России
Фото: РИА Новости
Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу подписал указы об отзыве 12 послов из разных стран, в том числе из России, сообщила пресс-служба румынского главы государства.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу, 11 сентября, следующие указы: указ об отзыве Габриела-Кэтэлина Шопандэ с должности посла Румынии в Турции; указ об отзыве Мариуса-Габриела Лазурки с должности посла Румынии в Венгрии; указ об отзыве Василе Соаре с должности посла Румынии в Российской Федерации", — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.

Помимо этого были отозваны послы Румынии в Ираке, Ливане, Аргентине и Парагвае, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Финляндии, Малайзии и Брунее, Перу и Боливии, а также в Уругвае.
Всего было отозвано 12 дипломатов, в администрации президента не пояснили, с чем это связано, однако румынская пресса отмечает, что у послов завершается мандат.
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Политика , Румыния
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