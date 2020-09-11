Путин проведёт совещание Совбеза

О графике президента рассказал его секретарь Дмитрий Песков , передаёт РИА Новости. По словам представителя Кремля, после совещания у Путина запланировано несколько закрытых рабочих встреч.

10 сентября российский президент провёл совещание с членами кабмина, посвящённое проблемам экономики в условиях пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Путин в ходе общения с министрами отметил, что РФ, как и вся планета, столкнулась с объективными проблемами, когда из-за распространения инфекции пришлось останавливать целые отрасли экономики. При этом глубина экономического спада в России оказалась не такой значительной, как в США или еврозоне, отметил глава государства.