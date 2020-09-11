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Путин проведёт совещание Совбеза РФ 11 сентября 

News.ru и ещё 13 2 часа назад
Путин проведёт совещание Совбеза
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 11 сентября работает в своей резиденции в Ново-Огарёво. В середине дня глава государства проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
О графике президента рассказал его секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По словам представителя Кремля, после совещания у Путина запланировано несколько закрытых рабочих встреч.
10 сентября российский президент провёл совещание с членами кабмина, посвящённое проблемам экономики в условиях пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Путин в ходе общения с министрами отметил, что РФ, как и вся планета, столкнулась с объективными проблемами, когда из-за распространения инфекции пришлось останавливать целые отрасли экономики. При этом глубина экономического спада в России оказалась не такой значительной, как в США или еврозоне, отметил глава государства.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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