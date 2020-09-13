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Единый день голосования начался в России 

Вечерняя Москва и ещё 8 38 минут назад
Единый день голосования начался в России
Фото: Вечерняя Москва
В этот день в стране откроются более 56 тысяч избирательных участков.
В РФ пройдут свыше 9 тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах страны (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).
Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 регионах, 18 из которых прямые, депутатов законодательных органов изберут в 11 субъектах.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам.
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, выдвинуто было 171 тысяча кандидатов, из них более 130 тысяч от 36 политических партий.
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Политика , Госдума , Кабардино-Балкарская Республика , Санкт-Петербург
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