Единый день голосования начался в России 

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В этот день в стране откроются более 56 тысяч избирательных участков.

РФ пройдут свыше 9 тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах страны (кроме Кабардино-Балкарии Санкт-Петербурга ).

Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 регионах, 18 из которых прямые, депутатов законодательных органов изберут в 11 субъектах.

В Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, выдвинуто было 171 тысяча кандидатов, из них более 130 тысяч от 36 политических партий.

Избирательные участки для досрочного голосования были открыты первыми на Камчатке