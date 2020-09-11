Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 28 минут назад
РФ предупредила Германию об угрозе подрыва отношений
Фото: Leonid Faerberg/ Global Look Press
Отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.
«Российский посол был в министерстве иностранных дел Германии. Ему на словах был выражен демарш. Он не получил каких-либо материалов, данных или доказательств, запрошенных ранее нами [по инциденту с Алексеем Навальным]», — приводит слова Небензи РИА «Новости».

«Если эти материалы не будут представлены немецкой стороной, это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду в контексте объективного расследования и все предыдущие и нынешние действия касательно Алексея Навального (будут расценены) как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом», — подчеркнул дипломат.

В четверг США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН, призвав Россию к расследованию произошедшего с блогером инцидента.
В ответ постпред России при международной организации сравнил ситуацию с Навальным с грязной постановочной игрой. Он также подчеркнул, что у России нет оснований для начала расследования, так как российские врачи не нашли никаких следов химического оружия в анализах блогера, при этом Москва не получила от Берлина никаких доказательств, которые позволили бы сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.
В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.
На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.
Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: „с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены“, но „с другой, вердикт уже вынесен“.
При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление „Новичком“. Другой разработчик „Новичка“ Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.
Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.
Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.
В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального Посол в США: Москва и Вашингтон не обсуждали обмен осужденных Посол в США: Москва и Вашингтон не обсуждали обмен осужденных Песков исключил вред для России от возвращения Саакашвили в Грузию Песков исключил вред для России от возвращения Саакашвили в Грузию
Комментарии 5
Политика , В мире , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Василий Небензя , Владимир Углев , Александр Сабаев , МИД , Совбез ООН , Генпрокуратура РФ , ООН , Минюст РФ , РИА Новости , Бельгия , Германия , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиабазы США массово «атаковали» НЛО
Авиабазы США массово «атаковали» НЛО
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
В деле о гибели военных РФ в Сирии появился яд
В деле о гибели военных РФ в Сирии появился яд
В ПАСЕ сообщили о странностях при обсуждении Навального
В ПАСЕ сообщили о странностях при обсуждении Навального
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение