Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает ролик с пытками жителя республики неприличным. Он уверен: в интернете ему не место.

Ранее URA.RU сообщало, в интернете появилось видео, на котором якобы бывший модератор чата оппозиционного telegram-канала 1ADAT «извиняется» за то, что выступал против главы Чечни Рамзана Кадырова и садится на бутылку. Администраторы паблика высказали мнение, что юношу заставили это сделать. Парень на ролике сказал, что ему 19 лет. Ни он сам, ни его родные не обращались за помощью в чеченский аппарат уполномоченного по правам человека.

Кадыров заявил, что ролик нельзя было публиковать в соцсетях, так как он не соответствует нормам приличия.

«Не надо было это оглашать, это неприлично. Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого», — цитирует чеченского лидера Nation News.

Несмотря на это, директор рынка в Ойсхаре Саид Чубаев пригрозил продолжить пытки бутылкой в республике. Свое видеообращение он выложил в Instagram. В кадре мужчина не представляется, его имя называет «Инфо24».

«Подрастающие ублюдки взяли пример и начали снимать видео. Знайте, бутылок еще много, держите свои языки за зубами. За все придется отвечать. За каждое слово будет спрос», — заявляет мужчина.

По словам автора, запись адресована тем, «кто сейчас делает видеообращения на русском языке и присылает их в адрес главы Чеченской Республики».