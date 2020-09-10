В ПАСЕ сообщили о странностях при обсуждении Навального

В ПАСЕ планировалось обсуждение ситуации с блогером Алексеем Навальным еще в августе, до того, как появилась информация о его состоянии, сообщил руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой

«Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе», — цитирует Толстого РИА «Новости».

Он добавил, что написал письмо главе комиссии Борису Цилевичу с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов комиссии от преждевременных выводов.

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — подчеркнул Толстой.

Немецкие СМИ сообщили, что блогер уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина. Сообщалось также, что Берлин направил результаты проб Навального экспертам ОЗХО

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк , участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев , указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.