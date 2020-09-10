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Путин вручил орден президенту РАН 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 52 минуты назад
Путин вручил орден президенту РАН
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Сергеева Александра Михайловича — президента федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении орденами Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и российского мультипликатора Леонида Шварцмана, говорится в указе главы государства.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени», был удостоен директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Уточняется, что орден вручен «за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам „Ворлд скиллс“ в городе Казани в 2019 году».
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Комментарии 1
Политика , Александр Невский , Дмитрий Песков , Александр Сергеев , Николай Расторгуев , Владимир Путин , Леонид Шварцман , Агентство стратегических инициатив , РАН
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